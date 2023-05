Glasners letztes Heimspiel: „Keine Zeit für Wehmut“

Trainer Glasner hofft indes, dass bei all den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten die Spieler noch genügend Konzentration für das letzte Heimspiel aufbringen. Trotz der so enttäuschend verlaufenen Rückrunde haben sich die Frankfurter eine gewisse Heimstärke bewahrt. Egal ob in Liga oder Pokal, in der eigenen Arena ist die Eintracht im Jahr 2023 ungeschlagen. „So soll das auch bleiben“, sagt Glasner und ist überzeugt, „dass noch einmal alle alles raushauen werden.“ Und sei die Chance, über die Liga nach Europa zu kommen, auch noch so klein. Realistisch kann sich die Eintracht nur noch für die Conference-League qualifizieren, wenn sie selbst gewinnt und der VfL Wolfsburg gleichzeitig sein Heimspiel gegen den Absteiger Hertha BSC verliert. Schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich.