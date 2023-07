Götze über Bayern-Ziel Kane: „Wäre sehr positives Signal“

Die jüngsten Star-Transfers aus Saudi-Arabien wollte Götze bei der Medienrunde in Österreich nicht überbewerten. „Vor ein paar Jahren war es China, jetzt ist es Saudi - konkret wurde bei mir nicht angeklopft. Am Ende zeigt es irgendwie die Strahlkraft des Sports generell. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich versuche den Fokus bei mir zu behalten“, sagte Götze. Eine inhaltliche Bewertung wollte er nicht abgeben. „Man kriegt das nur aus den Medien mit und weiß nicht, was so zu 100 Prozent stimmt.“