Goretzka bei Tuchel konstant zweite Wahl

Er bekräftigte, was er schon nach den ersten Testpartien gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) in Tokio erklärt hatte. „Ich suche schnell nach einer Startelf für den Saisonstart.“ Ohne Goretzka? „Es ist eine Momentaufnahme“, versicherte Tuchel in Bezug auf den 28-Jährigen: „Er hat es gut gemacht, als er aufs Spielfeld kam.“