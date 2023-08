Gosens-Poker: Transferexperte meldet Einigung mit Union

Gosens hat in seiner ungewöhnlichen Karriere bislang noch nie in der Bundesliga gespielt. 2017 war der Rheinländer von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler - auch im gegen Manchester City (0:1) Ende Mai verlorenen Finale der Champions League.