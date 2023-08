Gosens: Vor Union-Wechsel mit Bundestrainer Flick beraten

Dass die Berliner die Club-Rekordsumme von angeblich 15 Millionen Euro zahlten, ist Gosens Ansporn und Verantwortung zugleich. „Klar hört man das Wort Rekordtransfer. Das macht was mit einem, ich bin auch nicht eiskalt und lasse das an mir abtropfen. Ich fühle mich bereit, als Leader voranzugehen“, versicherte er. Sein Union-Debüt könnte der ehemalige Italien-Profi am Sonntag zum Bundesliga-Start gegen den FSV Mainz 05 feiern.