Grifo trifft und serviert: Freiburg ringt Augsburg nieder

Der SC erwischte einen perfekten Start und ging mit der ersten Offensivaktion in Führung. Augsburgs linker Außenverteidiger Iago foulte Gegenspieler Roland Sallai im Strafraum. Schiedsrichter Harm Osmers gab Elfmeter, sah sich die Szene noch mal am Bildschirm an - und blieb bei seiner Entscheidung. Grifo hämmerte den Ball rechts oben in die Maschen. Es war sein insgesamt 50. Bundesliga-Tor für Freiburg und sein erstes in dieser Saison.