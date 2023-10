Guirassy-Ausfall trübt VfB-Freude über nächsten Sieg

„Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung er zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren“, sagte Sebastian Hoeneß am Tag nach dem sechsten Sieg in Serie. Allzu viele Sorgenfalten dürfte der Ausfall des besten Bundesliga-Torjägers dem Trainer vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht bereiten. Denn der für Guirassy eingewechselte Deniz Undav traf zum Endstand und erzielte bereits sein drittes Saisontor im fünften Spiel, nachdem zuvor Silas Katompa Mvumpa auf 2:0 erhöht hatte.