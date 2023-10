Gute Mainz 05-Nachrichten: Das Lazarett lichtet sich

Mainz. Gute Nachrichten in schwierigen Zeiten beim FSV Mainz 05: Das wochenlang pickepackevolle Lazarett beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga lichtet sich. Beim jüngsten 2:2 beim VfL Bochum rückten die in den Wochen zuvor teils fehlenden Karim Onisiwo und Maxim Leitsch in die Startelf. „Wir hatten zuletzt wieder 20 Spieler im Training“, schildert Sportdirektor Martin Schmidt. Und vermeldet zwei weitere gute Nachrichten: Jonathan Burkardt und Phillipp Mwene sollen schon am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.