Gvardiol-Wechsel von Leipzig zu Manchester City perfekt

Er war es, machte seit 2021 87 Spiele für die Sachsen, entwickelte sich zum Stammspieler in der Nationalmannschaft und wurde spätestens bei der WM zur internationalen Entdeckung. In den Champions-League-Duellen von ManCity gegen RB hatte er dann auch das Herz von Star-Trainer Pep Guardiola erobert, der ihn mit aller Macht haben wollte. Koste es, was es wolle.