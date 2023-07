Hätten die Lilien Phillip Tietz etwa doch halten können?

Nun schlägt Tietz also ein neues Kapitel seiner Karriere beim FCA auf: in der Bundesliga – nur eben nicht mit dem SV Darmstadt 98. „Augsburg geht ohne Unterbrechung in sein 13. Bundesliga-Jahr. Wenn man da nicht von einem etablierten Bundesligisten spricht, von wem denn dann?“ Die Wege, die er bislang gegangen ist, seien die richtigen gewesen, so der 26-jährige Familienvater, der nun bei Augsburg deutlich mehr verdienen wird.