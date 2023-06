Hainer: Kein Verständnis für Barcelonas Baggern an Kimmich

Jüngste öffentliche Kritik an Kimmich könne er nicht nachvollziehen, sagte Hainer. Jeder Spieler habe auch Phasen, in denen es nicht so laufe. „Nur wenn man sieht, was Joshua Kimmich in den letzten Jahren geleistet hat, für den FC Bayern, für die deutsche Nationalmannschaft, wie er sich einsetzt in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute, dann bin ich schon der Meinung, dass der Respekt dazugehört, dass man ihm das auch einmal zugesteht.“