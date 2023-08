Hamann hält Kane-Paket für überzogen: „Zu viel Geld“

Kane ist der Wunschstürmer des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Premier-League-Club Tottenham Hotspur soll aber angeblich 100 Millionen Pfund (umgerechnet rund 116 Millionen Euro) für seinen Torjäger fordern. „Für mich ist das zu viel Geld für einen 30-Jährigen“, meinte Hamann, der selbst mehrere Jahre für die Bayern spielte. „Es wäre für die Bayern gut, es wäre für die Liga gut, es muss aber passen. Für mich steht das, was bezahlt werden würde zu dem, was sie bekommen, in keinem Verhältnis.“ Neben der Ablöse müssten die Bayern wohl noch rund 100 Millionen als Gehaltskosten für vier Vertragsjahre veranschlagen.