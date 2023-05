Hamann verteidigt Kahn: „So war er bereits als Spieler“

„Das hat man doch vorher gewusst! So war er bereits als Spieler. Er wurde damals verehrt, weil er so gut war - und nicht, weil er so volksnah war“, sagte Hamann in einem Interview des Portals web.de und konterte damit Vorwürfe, wonach Kahn nicht empathisch genug agiere. „Du kannst dem Mann nicht vorwerfen, dass er im Alter von 53 Jahren nun keine Kehrtwende mehr macht. Daher verstehe ich die Vorwürfe nicht.“