Hamann warnt Kane vor herausfordernder Zeit beim FC Bayern

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Samstag die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns perfekt gemacht. Kane gilt als legitimer Nachfolger von Torjäger Robert Lewandowski, der vor einem Jahr zum FC Barcelona gewechselt war. In der Premier League hatte der 30-Jährige Kane konstant abgeliefert und allein in der vergangenen Spielzeit in 38 Liga-Partien 30 Treffer erzielt.