Hammerlos für TSV Schott: Borussia Dortmund kommt nach Mainz

Mainz. Über dieses Hammerlos freut sich der TSV Schott riesig. Der Regionalliga-Aufsteiger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs auf Borussia Dortmund. Der Vizemeister wird am 11. bis 14. August in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vorbeischauen. Interessant dürfte sein, ob die Kapazität des Mainzer Bruchwegstadions für dieses Duell ausreicht. In der vergangenen Saison unterlag der TSV Schott bei seiner DFB-Pokal-Premiere dem Zweitligisten Hannover 96 vor 4500 Zuschauern im Bruchwegstadion 0:3. Gegen den BVB dürften allerdings weit mehr Zuschauer kommen...