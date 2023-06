Harry Kane: Torgefährlich, bodenständig und loyal

Kane ist beidfüßig, kopfballstark, mit seinen 1,88 Metern wuchtig und ein Spieler mit Torinstinkt. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). 2016, 2017 und 2021 wurde Kane jeweils Torschützenkönig in der Premier League. Auch im Nationalteam trifft er verlässlich. Bei 84 Einsätzen erzielte er 58 Tore. Damit ist der Kapitän Top-Torjäger der Three Lions.