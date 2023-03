Havertz über Tuchel: Hat mich zu besserem Spieler gemacht

„In den ersten sechs Monaten hatte ich noch nicht richtig Fuß gefasst, mit Thomas Tuchel hat sich das Blatt dann gewendet. Wir waren in der Liga auf Platz neun, wurden am Ende Vierter und haben die Champions League gewonnen. Er hat mich definitiv zu einem besseren Spieler gemacht“, sagte der 23 Jahre alte Offensivspieler im Podcast „Phrasenmäher“ der „Bild“-Zeitung. Tuchel führte die Blues 2021 zum Triumph in der Königsklasse, Havertz schoss den 1:0-Siegtreffer gegen Manchester City.