Hector-Karriereende: War nie ein rundum glücklicher Profi

Nach der aufreibenden Relegation 2021 habe er sich erstmals Gedanken gemacht, danach wurde er Vater, was seinen Blick nochmal verändert habe, sagte der 43-malige Nationalspieler. Hinzu kamen private Schicksalsschläge. Nach denen habe er noch nicht an Rücktritt gedacht. „Aber in diese Zeit fällt mein Rücktritt aus der Nationalelf. Ich will nicht bestreiten, dass da ein Zusammenhang besteht.“