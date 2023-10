Heidel: „Der wichtigste Mensch im Verein ist der Trainer“

Christian Heidel beim "05-Studi-Talk" in der Mewa Arena.

Christian Heidel beim "05-Studi-Talk" in der Mewa Arena.

Sportvorstand Christian Heidel hebt den besonderen Trainerweg von Mainz 05 beim „Studi-Talk“ hervor. Er übt Kritik am Umgang mit und an der Ausbildung von Trainern in Deutschland.