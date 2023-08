Heidenheim-Coach liebäugelt mit Strandbar nach der Karriere

„Ich kann mir nicht vorstellen, bis ins Rentenalter Trainer zu sein“, sagte der 49-Jährige in einem Interview des „Kicker“. „Ich will auch noch mal eine andere Facette im Leben erleben.“ Eine Idee sei eine Bar an einem Strand „aber so weit sind wir noch nicht“, erzählte er eine Woche vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Heidenheimer Vereinsgeschichte. Zum Auftakt geht es am Samstag gegen den VfL Wolfsburg.