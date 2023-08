Heimspiel gegen SGE: Wählen Sie den besten Mainz-05-Spieler

Mainz. Nach dem enttäuschenden Start des FSV Mainz 05 in die neue Bundesliga-Saison (1:4-Niederlage bei Union Berlin) stand am zweiten Spieltag das erste Heimspiel auf dem Programm. Und dann gleich das Rhein-Main-Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter waren mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 in die neue Spielzeit gestartet.