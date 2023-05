Heimspiel in Hoffenheim: 15.000 Eintracht-Fans dabei

Frankfurt. Rund 15.000 Fans der Frankfurter Eintracht werden am Samstag (15.30 Uhr) auswärts gegen die TSG Hoffenheim ihre Mannschaft unterstützen. Das ist die größte Fan-Karawane der Frankfurter seit dem legendären Europapokalspiel in Barcelona vor einem Jahr, als 30.000 Fans das legendäre „Camp Nou“ geflutet hatten. Das Stadion in Sinsheim fasst 30.150 Zuschauer, die Hälfte werden also für die Eintracht die Daumen drücken. Das ist ganz im Sinne von Trainer Oliver Glasner, der den Kampf um einen internationalen Startplatz über die Bundesliga noch lange nicht aufgeben will. „Wolfsburg spielt in Dortmund, Mainz kommt nächste Woche zu uns“, blickt er auf die Konkurrenz um Platz sieben, „wir wollen in Hoffenheim einen Dreier holen.“ Dann wäre die Eintracht wieder mittendrin im Rennen um Europa.