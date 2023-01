Hellmann: „Habe nicht vor, die Eintracht zu verlassen“

FRANKFURT. Mehr als eine Stunde haben sich die Vorstände der Frankfurter Eintracht, Axel Hellmann (51/ Sprecher) und Markus Krösche (42/ Sport), am Donnerstag zum ersten Mal im nagelneuen Presseraum im Proficamp den Fragen der Medienvertreter gestellt. Die wichtigste personelle Nachricht: Hellmann, der aktuell für ein halbes Jahr auch Geschäftsführer der Deutschen Fußball (DFL) ist, wird zur neuen Saison komplett zurückkehren. „Ich bin bei der Eintracht verortet und habe nicht vor, die Eintracht zu verlassen”, sagte er. Das große Ziel: Auch in der nächsten Saison will die Eintracht wieder international spielen. „Wir wollen uns nicht nach oben begrenzen, das gilt nicht nur für die Spieler, sondern für alle“, sagte Krösche. „Wenn wir an 100 Prozent kommen, können wir jeden schlagen.“ Für die ersten drei Spiele, am Samstag gegen Schalke, am Mittwoch in Freiburg, dann in München seien „neun Punkte“ das Ziel. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat die wichtigsten Aussagen der Bosse aufgezeichnet: Hellmann zum Stadionausbau: „Wir sind richtig gut im Zeitplan. Komplett fertig sein wird es erst zur neuen Saison. Bis dahin werden wir aber immer ein Fassungsvermögen von 48.000, 49.000 Zuschauer bieten können. Das größte Problem ist für uns wie für viele andere, dass es unheimlich schwer ist, Mitarbeiter zu finden. Der Fachkräftemangel trifft uns eklatant. Wir können in vielen Bereichen, wie Hospitality, Security, Catering nicht mit voller Stärke fahren.“