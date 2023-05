Heribert Bruchhagen hofft auf Meistertitel für den BVB

Die Münchner wären mit Siegen gegen RB Leipzig und beim 1. FC Köln nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Verfolger BVB tritt noch beim FC Augsburg und gegen den FSV Mainz 05 an. Bruchhagen wünscht sich für die Zukunft lieber mehr Spannung im Bundesliga-Meisterrennen als äußert erfolgreiche deutsche Vertreter in der Champions League: „Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn der FC Bayern diesen Champions-League-Schwindel nicht mitmacht oder frühzeitig ausscheidet. Eine packendere Bundesliga ist für mich als Fan immer noch werthaltiger als eine besonders gute Rolle der deutschen Vereine in der Champions League.“