Herr Bobic, haben Sie den Abgang aus Frankfurt bereut?

Das musst du haben. Und manchmal auch das Quäntchen Glück. Die Strategie war vorgegeben durch die Umstände. Der Verein hatte damals nicht viele wirtschaftliche Mittel, also mussten wir kreativ werden, Leihen machen und Spieler preiswert an uns binden. Das Schöne war, dass wir sukzessive mit dem sportlichen Erfolg organisch wachsen konnten. Wir hatten im Vorstand immer Einigkeit nach außen. Intern haben wir uns auch mal gekabbelt um die Töpfe. Das ist ganz normal. Entscheidend war Kontinuität auf den Führungspositionen und Geschlossenheit im Auftreten nach außen. Das war einer der Erfolgsgaranten. Wichtig war immer, dass wir Jungs wie Jovic, Rebic oder Haller Zeit gegeben haben.

Was trauen Sie der Eintracht in dieser Saison noch zu?

Bei den Fans war nach der erfolgreichen Zeit am Ende selten das Vertrauen so groß wie in Sie. Was klappte in Frankfurt, was jetzt in Berlin nicht mehr so funktionierte?

Die Eintracht war ein Club, der auf sehr gesunden Füßen stand. Da bin ich Heribert Bruchhagen heute noch dankbar. Zwar wirtschaftlich sehr weit unten gegenüber der Konkurrenz, aber gesund. Vereine zu übernehmen, die über ihre Verhältnisse leben und konsolidieren müssen, von jetzt auf gleich, das ist immer schwierig. Das passt nicht mit dem Ziel, sich in Ruhe entwickeln zu können, weil immer der wirtschaftliche Druck da ist. So ist man oft am Reagieren statt am Agieren.