Hertha BSC trennt sich von drei weiteren Bobic-Vertrauten

Hertha BSC vollzieht angesichts einer angespannten finanziellen Lage einen Sparkurs. In diesem Monat war 777 Partners als neuer Geldgeber vorgestellt worden. 100 Millionen Euro will das amerikanische Unternehmen in den Berliner Club investieren, vornehmlich um die ökonomische Situation zu stabilisieren. In der Bundesliga kämpft die Hertha wie in den vergangenen beiden Spielzeiten gegen den Abstieg.