Hertha-Präsident über Bobic-Aus nach dessen DFB-Flirt

In dem Vereins-Interview erklärte der 42-Jährigen nun, dass bei Bobics Ankunft Hertha BSC gerade für das Projekt „Goldelse„ einen ambitionierten Wachstumsplan vorgelegt hatte. „Für die Umsetzung hat jedoch bei genauerer Betrachtung bereits im Sommer 2021 eine gesunde Basis gefehlt - in der Kultur, in der Organisation und in den finanziellen Realitäten“, betonte Bernstein. „Unter dem Strich hat sich in den Gremien der Eindruck gefestigt, dass insbesondere mit Blick auf die Transferbilanz und die sportliche Entwicklung insgesamt das Vertrauen in eine erfolgreiche Arbeit in dieser personellen Konstellation geschwunden ist.“ Dazu sei die Sache mit dem DFB bei Bobic gekommen.