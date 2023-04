Hertha-Trainer Schwarz will Mut und Konsequenz in Freiburg

Die Stärken der Freiburger beschrieb Schwarz auch: „Sie wirken sehr stabil in ihrer Leistung, in ihren Inhalten, sind sehr aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, darüber hinaus aber auch fußballerische Fähigkeiten haben, gute individuelle Qualität haben“, sagte er. „Du merkst einfach, dass sie das, was sie auszeichnet, mit einer hohen Intensität und in allen Spielphase umsetzen.“