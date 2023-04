Heute vor einem Jahr: Die Eintracht erobert Barcelona

Das hat sich bei mir am Tag des Spiels geändert. Ganz alleine in der Stadt unterwegs war ich doch nicht alleine. Ich habe in einem Café gesessen und die Tausenden in weiß gekleideten Frankfurter beobachtet. Voller Freude waren sie, fast schon euphorisiert. Die Katalanen hatten so etwas noch nie gesehen. Sie staunten und machten sich so ihr Gedanken über die „Verrückten“ aus Deutschland. Auf dem Weg zum Stadion sah es aus wie in Frankfurt, das legendäre „Nou Camp“ wirkte wie eine Filiale des Waldstadions. Eine Schrecksekunde hatte ich schon vorher. Mein Personalausweis war verschwunden. Frage an der Rezeption im Hotel: Personalausweis gefunden? Antwort: Nein. Na ja, vielleicht würde der Rückflug ja mit dem Führerschein oder dem Presseausweis gelingen.