Hinten ein Fehler, vorne keine Idee: FCK unterliegt Rostock

Ansonsten blieb die Elf der Vorwoche unverändert und wollte gegen den Tabellen-17. auch direkt das Heft in die Hand nehmen. Das gelang auch – die Roten Teufel begannen druckvoll, verpassten aber wiederholt am Strafraum den letzten, entscheidenden Pass. Erst ein Kopfball von Boyd (16.) versprühte dann in einer von zahlreichen Unterbrechungen geprägten ersten Halbzeit einen Hauch von Torgefahr.