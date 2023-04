Historisch: Bärenstarkes Mainz 05 gewinnt in Leipzig

Leipzig. Was für eine Leistung, was für ein Sieg des FSV Mainz 05. Dank einer überragenden Leistung des gesamten Teams siegte der Fußball-Bundesligist völlig verdient mit 3:0 (1:0) in Leipzig und rückt damit in der Tabelle immer näher an die Europapokalplätze heran. Die Mainzer sind damit seit sieben Spielen unbesiegt und durften an diesem kühlen Samstagnachmittag den ersten Erfolg in Leipzig feiern. Historisch war dieser Coup also auch noch.