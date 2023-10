Hoeneß hofft auf Guirassy-Rückkehr in gut zwei Wochen

Er könne nicht genau sagen, wie lange die Spielpause des 27-Jährigen dauern werde, sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Baden-Württemberg-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Realistisch ist aber, dass er vor der Länderspielpause noch mal auf dem Platz steht.“ Diese beginnt nach dem Dortmund-Spiel am 11. November. Das wäre in etwas mehr als zwei Wochen.