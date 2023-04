Hoeneß: Punkt in Augsburg gegen Gladbach „veredeln“

Augsburg (dpa) - . Sebastian Hoeneß wollte sein nächstes ungeschlagenes Spiel als Trainer des VfB Stuttgart keineswegs als Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bewerten. Der 40-Jährige rückte nach dem 1:1 beim FC Augsburg am Freitagabend vielmehr die gestiegene Anspruchshaltung nach dem Aufschwung in seiner noch kurzen Amtszeit zurecht. „Ich glaube, dass der Punkt sehr wertvoll sein kann“, sagte Hoeneß und betonte: „Wir sind nicht in der Situation zu sagen, wir nehmen hier in Augsburg mal locker drei Punkte mit. Dass wir bis zum Ende fighten müssen, war doch klar.“