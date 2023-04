Hoeneß startet entschlossen in VfB-Mission

Dabei ist die Zeit knapp. Um die Mannschaft kennenzulernen, hatte Hoeneß nur eine echte Einheit vor der Partie in Nürnberg. Am Spieltag steht nur noch eine Aktivierung an. „Es gibt natürlich einen Plan. Es ist aber extrem wichtig, dass wir mit einem gewissen Schuss Pragmatismus an die Sache rangehen“, sagte Hoeneß, der an die Qualität des Teams glaubt. „Dieses Spiel ist eine Riesenchance für uns als Club. Wir wollen dort einen nächsten Step in Richtung Berlin machen.“ In der Hauptstadt findet am 3. Juni das Endspiel statt.