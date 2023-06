Hoeneß über Situation beim FC Bayern: „Es ist total ruhig“

„Der Verein hat sich befriedet, es ist total ruhig“, sagte Hoeneß am Rande eines Benefizspiels in Weissach am Tegernsee dem TV-Sender Sky. Der 71-Jährige ist nach eigenen Angaben auch voll in die Kaderplanung für die kommende Saison involviert. „Wir setzen uns einmal die Woche zusammen mit dem großen Kreis, der alle Dinge bespricht“, sagte Hoeneß.