Hönnscheidt warnt: Dreifachbelastung nicht gut für Mainz 05

Ihre erfolgreichste Zeit hatten Sie mit Mainz 05. War es auch die schönste Zeit?

Ja, zusammen mit der Saarbrücker Zeit. Von Frankfurt bin ich erst nach Worms in die frisch gegründete eingleisige Zweite Liga. Da habe ich mit Dragoslav Stepanovic gespielt, der 1981 von Manchester City kam. Dann sind wir abgestiegen und ich habe in der Hinrunde der Oberliga zwölf Tore geschossen. In der Winterpause wollte mich Saarbrücken und ich bin mit ihnen in die Zweite Liga aufgestiegen und später über die Relegation gegen Bielefeld sogar in die Erste Liga. Und wir waren mit Saarbrücken im Pokal-Halbfinale.