Hoffenheim verpflichtet Schalker Bülter - Vertrag bis 2026

Bülter war im Juli 2021 vom 1. FC Union Berlin zu Schalke 04 gekommen und erzielte in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen). Damit war der Angreifer nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22, sondern mit acht Treffern maßgeblich an der starken Rückrunde der Gelsenkirchener beteiligt. Insgesamt erzielte er in der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga elf Tore.