Hoffenheim zur Fortuna: „Schlagzeilenträchtiger Ansatz“

Der Zweitligist aus Düsseldorf will Medienberichten zufolge von der kommenden Saison an zunächst ausgewählte Partien und langfristig alle Heimspiele für Zuschauer ohne Eintrittsgeld anbieten. Der Verein wird an diesem Mittwoch seine strategische Neu-Ausrichtung unter dem Namen „Fortuna für alle“ offiziell vorstellen. Möglich werden soll das durch die Einbindung von Sponsoren.