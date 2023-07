Hoffenheims Baumann zur EM: „Glaube, dass ich helfen könnte“

Am Wochenende endete das Trainingslager in Kitzbühel, in dem sich Baumann und die TSG auf die neue Saison vorbereitet haben. „Ich fühle mich super. Aus heutiger Sicht würde ich gerne noch fünf Jahre weiterspielen. Klar sind die 500 Bundesliga-Spiele eine Marke, die mich dabei reizt“, sagte der Kapitän der Hoffenheimer zu seinen persönlichen Zielen. Aktuell steht er bei 427 Bundesliga-Einsätzen. „Als ich mit Anfang 20 meine ersten Spiele bestritten habe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ich will weiter Spiele sammeln, weiter besser werden. Vielleicht klappt es irgendwann auch mal mit einem Länderspiel.“