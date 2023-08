Hofmann bei Verabschiedung in Gladbach ausgepfiffen

Hofmann hatte aus Gladbacher Sicht überraschend in der Sommerpause eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen und war für zehn Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt. Dies hatte vor allem den Gladbacher Sportdirektor Roland Virkus schwer verärgert. „Es geht um die Art und Weise“, hatte Virkus zuletzt noch gesagt und sich darüber beklagt, dass Hofmann erst einem Verbleib in Gladbach zugestimmt und einen Tag später dann seinen Wechsel nach Leverkusen verkündet habe. Hofmann hatte dem indes widersprochen.