Hofmann schwärmt von Alonso: „Habe seinen Fußball geliebt“

Der Nationalspieler, der in der vergangenen Saison mit zwölf Treffern und zehn Vorlagen zu den besten Scorern der Bundesliga zählte, ist am Montag unter dem Bayer-Kreuz ins Training eingestiegen. Sein Auftrag: Die Torgefährlichkeit fortsetzen und ausbauen, die jungen Spieler zu führen und mitzunehmen. „Wenn Alonso vor dir sitzt und sagt, wie er spielen will, was er mit dir vorhat, dass deine Qualitäten der Mannschaft weiterhelfen, dann weißt du, dass das der richtige Schritt ist“, sagte Hofmann. Und natürlich sei es ein großes Ziel, einen Titel zu gewinnen.