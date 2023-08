Hofmanns Rückkehr: Erst Emotionen, nun versöhnliche Töne

Kehrt mit Leverkusen am Samstag zu seinem früheren Club zurück: Jonas Hofmann.

Sein Wechsel in der Sommerpause hat bei den Fans von Borussia Mönchengladbach für Ärger gesorgt. Am Samstag kehrt Jonas Hofmann mit Bayer Leverkusen in den Borussia-Park zurück.