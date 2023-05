Holt Eintracht Frankfurt André Silva zurück?

Für den Angriff gibt ebenfalls zwei ganz heiße Spuren. Flügelstürmer Keito Nakamura (22) vom Linzer ASK wird mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Dazu, das wäre eine Hammer, ist die Rückkehr von Torjäger André Silva (27) aus Leipzig ein Thema. Der portugiesische Nationalspieler ist kein Stammspieler mehr in Leipzig und will nach der Saison unbedingt weg. Zurückkaufen kann die Eintracht Silva nicht, er war 2021 für 23 Millionen Euro gewechselt, aber ein Leihgeschäft wäre möglich.