Hornby-Doppelpack bei Testspielsieg gegen Elversberg

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat sein Testspiel in der Länderspielpause gegen die SV Elversberg 4:2 (2:0) gewonnen. Vor 464 Zuschauern auf der Gegengerade des Darmstädter Böllenfalltorstadion schickte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht bis auf Matthias Bader eine Elf ins Rennen, die zuletzt in der Fußball-Bundesliga weniger zum Einsatz kam. Im Tor startete Alexander Brunst, Christoph Zimmermann war in der Abwehr zurück nach Verletzungspause und führte die 98er als Kapitän aufs Feld. In der Offensive begannen Filip Stojilkovic und Fraser Hornby.