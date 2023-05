Hummels würdigt „außergewöhnliche“ BVB-Fans

Der BVB hatte am Samstag durch ein 2:2 zu Hause gegen den FSV Mainz 05 die Meisterschaft in der Bundesliga verspielt. Die Fans im ausverkauften Stadion hatten die Mannschaft anschließend gefeiert und mit Sprechchören aufgebaut. „Und genau das ist Borussia Dortmund. Dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Hochziehen nach Misserfolgen und Enttäuschungen“, schrieb Hummels, der vor dem 34. Spieltag für eine weitere Saison unterschrieben hatte. Er kündigte an: „Wir kommen wieder.“