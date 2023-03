„Ihr Versager“: Bayern-Stars lesen Hass-Kommentare vor

In der zusammen mit Hauptsponsor Deutsche Telekom ins Leben gerufenen Kampagne „Gemeinsam gegen Hass im Netz“ will der FC Bayern aufklären und Betroffene unterstützen. „Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen“, sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn: „Wir brauchen hier mehr Transparenz.“