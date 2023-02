Buchmann: „Als Trainer wäre ich nach dem 2:2 explodiert”

Herr Buchmann, was sagen Sie zum Pokalderby?

Es war eine gute Partie mit der erwartet leichten Überlegenheit der Eintracht. Aufgrund der ersten Viertelstunde war der Sieg verdient. Weil die Eintracht ihre zwei Riesenmöglichkeiten da nicht genutzt hat, kamen die Lilien ins Spiel. Wenn die angeschlagenen Bader und Pfeiffer dabei gewesen wären, wäre die Deckung stabiler gewesen und nach vorne etwas mehr gegangen. Die zwei haben schon gefehlt. Beide Teams sind in einer guten Verfassung, aber in Sachen Ballsicherheit und Kombinationsspiel war schon ein Unterschied zu erkennen. Für mich war das 2:2 kurz vor der Pause eine Vorentscheidung. Das war ein Fehler in einer Eins-gegen-Eins-Situation, der so nicht passieren darf, egal in welchem Spiel. Ohne den wäre es womöglich anders gelaufen. Nach dem 2:2 wäre ich als Trainer früher stocksauer gewesen und wahrscheinlich explodiert.