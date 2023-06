Jae-sung Lee verlängert bei Mainz 05 bis 2026

Mainz. Bo Svensson freut sich aus einem guten Grund über diese gute Nachricht: „Ich kenne niemanden, der Jae-sung nicht mag, er ist ein unheimlich feiner Mensch – schön, dass er bis 2026 bei uns bleibt.“ Und damit verrät der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Mainz 05, was hinter der Nachricht vom Dienstagmorgen steckt: Der Südkoreaner Jae-sung Lee hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. „Jae-sung hat in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, was für ein wichtiger Spieler er für uns ist. Er verkörpert unsere 05-Tugenden durch und durch, kämpft und läuft bis zum Umfallen, hilft der Mannschaft zudem immens mit seiner Kreativität auf dem Platz“, sagt Svensson.