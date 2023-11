Jetzt wird’s eng bei der SGE: Nach Tuta fällt auch Koch aus 

Helsinki. Mit Ausnahme von Kapitän Sebastian Rode ist die Frankfurter Eintracht seit Wochen von Ausfällen verschont geblieben. Vor dem Conference-League (CoL)-Spiel in Helsinki hat es die Frankfurter nun erwischt. Und das ausgerechnet an der womöglich sensibelsten Stelle der Mannschaft. Mit Tuta und Robin Koch fallen gleich zwei Spieler aus der Abwehrkette aus. Tuta hat sich beim Bundesligaspiel in Berlin eine Schulterverletzung zugezogen. Koch habe beim Training am Dienstag „einen Schlag abbekommen“, vermeldete die Eintracht, was auch immer das heißen mag. „Ich habe die Situation gar nicht richtig wahrgenommen“, sagte Trainer Dino Toppmöller, „am Ende des Trainings hatte Robin Probleme mit der Wade“. Eine genaue Diagnose und eine Prognose, wie lange Koch ausfallen könnte, wird es erst am späten Mittwochabend geben. Jedenfalls ist der Abwehrchef gar nicht erst in den Flieger nach Helsinki gestiegen. Eine Untersuchung am Mittwochabend soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. Zwei Wochen nach dem 6:0 im Hinspiel gegen HJK Helsinki mahnt der Frankfurter Trainer seine Mannschaft „auf der Hut zu sein“, die Partie in der finnischen Hauptstadt werde sich kein „Selbstläufer“.