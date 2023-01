John Brooks winkt Debüt für Hoffenheim am 30. Geburtstag

Sein seit sieben Spielen siegloses Team trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Brooks, früherer Abwehrspieler des VfL Wolfsburg und von Hertha BSC, war am Donnerstag von den Kraichgauern von Benfica Lissabon geholt worden.